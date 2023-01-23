『【公式】 ゴルフ プルオーバー 23FW 新作 クアルトユナイテッド EDGE トムとジェリー 袖 プリント ユニセックス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 09時 37分に出品され04月29日 09時 37分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 トムとジェリーとのコラボ企画。



シンプルなデザインでありながら、袖には遊び心のあるトムとジェリーのさまざまなモチーフが描かれているプリントスウェットシャツ。



ユニセックスでSからXLの4サイズ展開。

サイドにポケット付き。



裏毛のない天竺素材を使用しています。



【Item Information】

サイズ

S／着丈：66.5cm／身幅：52cm／肩幅：48cm／袖丈：60.5cm／裾幅：47cm



M／着丈：69.5cm／身幅：55cm／肩幅：51cm／袖丈：60.5cm／裾幅：49cm



L／着丈：71cm／身幅：58cm／肩幅：54cm／袖丈：61.5cm／裾幅：51cm



XL／着丈：72.5cm／身幅：61cm／肩幅：57cm／袖丈：62.5cm／裾幅：53cm



素材

本体：ポリエステル75％ コットン25％

リブ部分：ポリエステル66％ コットン32％ ポリウレタン2％



生産国：中国



※注意書き：モニター発色の具合により、実物とは色合いが異なる場合がございます。