パンツ メンズ ガッチャ ガッチャゴルフ GOTCHA GOLF 2023 秋冬 新作 ゴルフウェア 233gg1808b【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

T-on ティーオン メンズ ゴルフウェア

ガッチャ ガッチャゴルフ GOTCHA GOLF

パンツ ロングパンツ 暖パンツ 裏起毛 保温 スーパーストレッチ ウエスト伸縮 ティー挿し付き ロゴ刺繍 M〜4Lまで ゴルフウェア

実寸サイズ

M(M) ウエストまわり78~83cm ヒップまわり100cm 股下77cm 前股上28cm わたり幅29cm

L(L) ウエストまわり80~85cm ヒップまわり102cm 股下79cm 前股上29cm わたり幅31cm

LL(XL) ウエストまわり83~88cm ヒップまわり105cm 股下80cm 前股上30cm わたり幅32cm

3L(XXL) ウエストまわり86~91cm ヒップまわり108cm 股下82cm 前股上31.5cm わたり幅32.5cm

4L(XXXL) ウエストまわり88~93cm ヒップまわり110cm 股下84cm 前股上33cm わたり幅34cm

素材

レーヨン74％ ナイロン22％ ポリウレタン4％

機能

ストレッチ 伸縮性 スーパーストレッチ ウエスト後ろ伸縮 ウエスト後ろゴム入り 裏起毛 保温 防寒 暖かい素材 ティー挿し付

カラー

ホワイト(001) ブラック(009) ワインレッド(038)

説明

パンツ ロングパンツ 暖パンツ 裏起毛 保温 スーパーストレッチ ウエスト伸縮 ティー挿し付き ロゴ刺繍 M〜4Lまで 伸縮性抜群 暖パン 防寒 BOTTOMS

大きいサイズ有り

秋冬 秋 冬