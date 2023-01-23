『SY32 by SWEET YEARS ゴルフ スウェットパンツ ダブルフェイス メンズ SYG-23S09 ゴルフウェア 春夏モデル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 22分に出品され03月17日 21時 22分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ストレッチ性のあるスウェット素材を使用したロングパンツ。
表面はコットン、裏面はドライタッチとなっているため、
さらっした肌触りながらも程よい肉感をキープ。
センタープレスにミシンステッチを入れ、カジュアルになりすぎずに
リラックスして着用できるアイテム。
【素材】ポリエステル63％ コットン31％ ポリウレタン6％
【サイズ】単位はすべて（cm）です
M：ウエスト（ゴム入り）72 ヒップ98 股上26.5 股下72
L：ウエスト（ゴム入り）76 ヒップ102 股上27 股下74
XL：ウエスト（ゴム入り）80 ヒップ106 股上27.5 股下76
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落札価格8393円
730 入札履歴
終了
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