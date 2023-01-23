SY32 by SWEET YEARS ゴルフ スウェットパンツ ダブルフェイス メンズ SYG-23S09 ゴルフウェア 春夏モデル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

ストレッチ性のあるスウェット素材を使用したロングパンツ。



表面はコットン、裏面はドライタッチとなっているため、

さらっした肌触りながらも程よい肉感をキープ。



センタープレスにミシンステッチを入れ、カジュアルになりすぎずに

リラックスして着用できるアイテム。





【素材】ポリエステル63％ コットン31％ ポリウレタン6％



【サイズ】単位はすべて（cm）です



M：ウエスト（ゴム入り）72 ヒップ98 股上26.5 股下72



L：ウエスト（ゴム入り）76 ヒップ102 股上27 股下74



XL：ウエスト（ゴム入り）80 ヒップ106 股上27.5 股下76