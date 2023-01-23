『シャネル アリュール オム スポーツ EDT SP 100ml【メール便は使えません】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 36分に出品され03月27日 15時 36分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 澄み切った爽やかな空気や、大地のエネルギー、そして涼やかな風のように、

全身の感覚を心地よく呼び覚ますフレグランス。

クリアでフレッシュなフレグランス。

はじけるようなシトラスフルーツが存在感を主張するフレッシュトニックファセット。

そのファセットに寄り添うように香る、センシュアル、スパイシー、そしてウッディのファセット。

個性的な4つのファセットが奏でるハーモニーは、このうえなくドラマティックでセンセーショナルです。



【香り】：シトラスフルーツ

トップノート：グレープフルーツ/マンダリン/ベルガモット

ミドルノート：アルデヒド/ネロリ/エレミ

ラストノート：ホワイトムスク/アンバー/トンカビーン/ブラックペッパー/アトラスシダー/ベチバー



内容量：100ml