『シャネル アリュール オム スポーツ EDT SP 100ml【メール便は使えません】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 36分に出品され03月27日 15時 36分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
澄み切った爽やかな空気や、大地のエネルギー、そして涼やかな風のように、
全身の感覚を心地よく呼び覚ますフレグランス。
クリアでフレッシュなフレグランス。
はじけるようなシトラスフルーツが存在感を主張するフレッシュトニックファセット。
そのファセットに寄り添うように香る、センシュアル、スパイシー、そしてウッディのファセット。
個性的な4つのファセットが奏でるハーモニーは、このうえなくドラマティックでセンセーショナルです。
【香り】：シトラスフルーツ
トップノート：グレープフルーツ/マンダリン/ベルガモット
ミドルノート：アルデヒド/ネロリ/エレミ
ラストノート：ホワイトムスク/アンバー/トンカビーン/ブラックペッパー/アトラスシダー/ベチバー
内容量：100ml
ル クヴォン メゾン ド パルファム 香水 ル クヴォン メゾン ド パルファム シンギュラー テリア EDP・SP 100ml SINGULIERES THERIA
¥ 8393
ル クヴォン メゾン ド パルファム シンギュラー サイガ オーデパルファム スプレータイプ 100ml LE COUVENT MAISON DE PARFUM 香水 SINGULIERES SAIGA
¥ 8393
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¥ 8393
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¥ 8393
落札価格8393円
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終了
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