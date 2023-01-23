『ル クヴォン メゾン ド パルファム 香水 ル クヴォン メゾン ド パルファム シンギュラー サイガ EDP・SP 100ml SINGULIERES SAIGA【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 02分に出品され03月14日 09時 02分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2019年に発売されたユニセックス香水です。「サイガ」は、ウシ科の「オオハナカモシカ」という動物の名前で、乱獲により絶滅危惧種になっております。香りは、ポップなフルーティー・フローラルの香調がベース。サイガのイメージではない、ガーリーなアイテムにしあげられております。トップはブラック・カラント・バド・アブソリュート、リモネン、シトラールなど。ミドルはセンチフォリア・ローズ・アブソリュートなど。ラストはシダーウッドなど。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:ユニセックス・男女共用 ] 商品名[ ル クヴォン メゾン ド パルファム シンギュラーサイガ オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ LE COUVENT MAISON DE PARFUM SINGULIERES SAIGA EAU DE PARFUM SPRAY ]