『ル クヴォン メゾン ド パルファム 香水 ル クヴォン メゾン ド パルファム シンギュラー リサンドラ EDP・SP 100ml SINGULIERES LYSANDRA【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 09時 13分に出品され04月06日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2019年に発売されたユニセックス香水です。リサンドラをモチーフにしたこの香水は、フローラル・ウッディーの香調がベース。かろやかであつかいやすい一品にしあげられております。トップはマンダリン・オレンジ、リモネン、シトロネロール、シトラールなど。ミドルはグランディフロラム・ジャスミン・アブソリュート、オイゲノール、リナロール、ゲラニオールなど。ラストはベチバーやラブダナムなど。パウダリーなホワイト・フローラルがメインで、レディスであれば使い勝手がいいと思います。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:ユニセックス・男女共用 ] 商品名[ ル クヴォン メゾン ド パルファム シンギュラーリサンドラ オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ LE COUVENT MAISON DE PARFUM SINGULIERES LYSANDRA EAU DE PARFUM SPRAY ]
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落札価格8393円
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終了
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