『クリスマスツリー 北欧 LED 145cm ブランチツリー ツリー ジュエリー イルミネーション おしゃれ 電飾【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 11時 43分に出品され03月16日 11時 43分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 全国送料無料(沖縄、離島は配送不可地域です。)



商品詳細

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※本製品は防滴構造ではありません。室内でご使用ください。

サイズ：約高さ145cm

材質：ポリ塩化ビニル、鉄、銅

重量：約2.1kg

LED数：64球

消費電力：約3.6w/時間



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[商品の説明]

優しく光る暖色系のLEDライトが室内を暖かく照らしてくれます。

コントローラーのスイッチ切り替えで8種類の点灯パターンをお楽しみいただけます。

枝は自由な向きに調節でき、アレンジを楽しめます。

シンプルだけど存在感のあるブランチツリー

お部屋に置くだけでお洒落な雰囲気にしてくれます。

カテゴリ 花、ガーデニング

その他花、ガーデニング タグ クリスマスツリー

北欧

LED

145cm

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