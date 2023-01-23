『クリスマスツリー 北欧 LED 145cm ブランチツリー ツリー ジュエリー イルミネーション おしゃれ 電飾【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 11時 43分に出品され03月16日 11時 43分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全国送料無料(沖縄、離島は配送不可地域です。)
商品詳細
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※本製品は防滴構造ではありません。室内でご使用ください。
サイズ：約高さ145cm
材質：ポリ塩化ビニル、鉄、銅
重量：約2.1kg
LED数：64球
消費電力：約3.6w/時間
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[商品の説明]
優しく光る暖色系のLEDライトが室内を暖かく照らしてくれます。
コントローラーのスイッチ切り替えで8種類の点灯パターンをお楽しみいただけます。
枝は自由な向きに調節でき、アレンジを楽しめます。
シンプルだけど存在感のあるブランチツリー
お部屋に置くだけでお洒落な雰囲気にしてくれます。
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落札価格8393円
404 入札履歴
終了
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