『花 誕生日 お中元 女性 男性 母 アレンジメント ギフト お祝い 誕生日 退職 歓送迎 還暦 結婚 出産 開店 オープン 卒業入学 結婚記念日 送料無料 黄色 オレンジ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 22時 43分に出品され03月04日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【用途】

開店祝い、開業祝い、開院祝い、楽屋見舞い、お誕生日、記念日、栄転祝い、歓送迎、昇進昇格、退職祝い、移転祝い、引越し祝い、展示会、コンサート、出演祝い、公演祝い、演奏祝い、お礼、還暦祝いなど



【お届け内容】

御祝 アレンジメント花

メイン ユリ



【サイズ】

商品サイズ 奥行:約40cm×幅:約60cm×高さ:約55cm



【資材・ラッピング】

バスケット（種類が変わる場合がございます）、メッセージカード又は名札、商品画像報告（お届け日後）



【注意点】

メイン花材以外のお花につきましては、入荷状況により変更になることがございますが、雰囲気を変えないようにお作りいたします



【キャンセル・返品 】

ご注文のキャンセルはお届け日の3日前まで無料。お届けした商品の返品・交換は致しかねます。

