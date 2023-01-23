『花 誕生日 お中元 女性 男性 母 アレンジメント ギフト お祝い 誕生日 退職 歓送迎 還暦 結婚 出産 開店 オープン 卒業入学 結婚記念日 送料無料 青 白【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 38分に出品され03月13日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【用途】
開店祝い、開業祝い、開院祝い、楽屋見舞い、お誕生日、記念日、栄転祝い、歓送迎、昇進昇格、退職祝い、移転祝い、引越し祝い、展示会、コンサート、出演祝い、公演祝い、演奏祝い、お礼、還暦祝いなど
【お届け内容】
御祝 アレンジメント花
メイン バラ
【サイズ】
商品サイズ 奥行:約35cm×幅:約35cm×高さ:約50cm
【資材・ラッピング】
バスケット（種類が変わる場合がございます）、メッセージカード又は名札、商品画像報告（お届け日後）
【注意点】
メイン花材以外のお花につきましては、入荷状況により変更になることがございますが、雰囲気を変えないようにお作りいたします
【キャンセル・返品 】
ご注文のキャンセルはお届け日の3日前まで無料。お届けした商品の返品・交換は致しかねます。
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落札価格8393円
205 入札履歴
終了
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