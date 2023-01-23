『クッションフロアカーペット ペットシート ダイニングカーペット 消臭機能（犬猫柄） オーダーサイズ幅〜180ｃｍまでＸ長さ281〜300ｃｍまで【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 09時 17分に出品され03月05日 09時 17分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
消臭クッションフロアカーペット（ペット用シート）素材：不織布積層印刷発砲ビニール床シートバイヤステープ：ポリエステル100％サイズ：幅〜180cmまでＸ長さ約281〜300cmまで厚み：2ｍｍ機能：表面はエンボス加工・消臭機能・表面強化端部はすべてテープロック加工床暖房には使用いただけませんすべりにくい加工はペットのツメがひっかかりやすいようにエンポス加工施してあります。この商品はオーダー対応ですので代引き決済はご利用いただけません。また、お届けまで1週間〜10日ほどお時間を頂戴しておりますので予めご了承下さい。
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落札価格8393円
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