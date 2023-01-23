『アイデアグッズ 3M Post-it ポストイット 強粘着ふせん パステルカラー 業務用 4色 3M-5004SS-K【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 12時 46分に出品され03月23日 12時 46分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アイデアグッズ 3M Post-it ポストイット 強粘着ふせん パステルカラー 業務用 4色 3M-5004SS-K ポストイット 強粘着ふせん パステルカラー 業務用 4色 [商品ジャンル]パソコン:オフィス用品:消耗品