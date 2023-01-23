『DVD/YUKI/High Times(YUKI concert tour ”Flyin High” 14〜15 & ”Dope Out” 15)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 22時 44分に出品され03月07日 22時 44分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 YUKI (ユキ ゆき)

2016年2月24日 発売





DVD:1

1.Breakin High

2.誰でもロンリー

3.JOY

4.Jodi Wideman

5.波乗り500マイル(feat.KAKATO)

6.相思相愛

7.プリズム

8.君はスーパーラジカル

9.Its like heaven

10.ティンカーベル

11.スリーエンジェルス

12.長い夢

13.わたしの願い事

14.ポートレイト

15.ワンダーライン

16.ランデヴー

17.STARMANN

18.坂道のメロディ

19.カ・リ・ス・マ in the dark

20.fly

21.真夜中の恋人

22.鳴いてる怪獣

23.はみだせ ラインダンスから

DVD:2

1.Write Dopeness

2.誰でもロンリー

3.揺れるスカート

4.Jodi Wideman

5.JOY

6.波乗り500マイル(feat.KAKATO)

7.舞い上がれ

8.スタンドアップ!シスター

9.口笛

10.プリズム

11.fly(ver. dope out)

12.Dive Dopeness

13.STARMANN

14.眼鏡を外して

15.ポートレイト

16.ひみつ

17.うれしくって抱きあうよ

18.わたしの願い事

19.長い夢