『2005 シャトー フェリエール 赤ワイン 辛口 フルボディ 750mlChateau Ferriere【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 33分に出品され03月24日 17時 33分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】Chateau Ferriere 2005
【生産地】フランス/France＞ ボルドー地方/Bordeaux＞オー・メドック地区/Haut Medoc＞マルゴー村/Margaux
【蔵元】シャトー・フェリエール / Chateau Ferriere
【格付】A.O.C マルゴー / Margaux メドック格付け 3級
【ヴィンテージ】2005年
【種類 / 味わい】赤red / 辛口dry
【品種】カベルネ・ソーヴィニヨン80％ ， メルロー15％ ， プティ・ヴェルド5％
【容量】750ml
【輸入元】正規輸入代理店 モトックス
ルイ・ラトゥール ピュリニ・モンラッシェ・レ・ルフェール 2016 750ml 要冷蔵 フランス/ブルゴーニュ 白ワイン PULIGNY-MONTRACHET LES REFERTS お中元
¥ 8393
赤ワイン スペイン wine 750ml マカン 2015 Spain フルボディ 辛口 リオハ ロートシルト ロスチャイルド ベガシシリア パーカー parker 93＋点 銘醸地
¥ 8393
マカン 2015 スペイン Spain 赤ワイン wine 750ml フルボディ 辛口 リオハ ロートシルト ロスチャイルド ベガシシリア パーカー parker 93＋点 銘醸地 テンプラ
¥ 8393
2015年 ジュヴレ・シャンベルタン (ルモワスネ) 2015 750ml Gevrey Chambertin (Remoissenet Pere Et Fils)
¥ 8393
ワイン ローヌ エルミタージュ ルージュ 2003 ギガル 赤※古酒の為、ラベルにキズがある場合があります。
¥ 8393
ワイン ブルゴーニュ モレ・サン・ドニ ビオ 2020 ルー・デュモン 赤
¥ 8393
ワイン ブルゴーニュ ジュヴレ・シャンベルタン 2020 ル・ゲレック・デュクエ 赤
¥ 8393
ワイン ブルゴーニュ ムルソー 2018 バンジャマン・ルルー 白
¥ 8393
ワイン ブルゴーニュ ピュリニー・モンラッシェ 2020 ジャン・マルク・ボワイヨ 白
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ワイン ブルゴーニュ ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ シャン・カネ 2016 ラトゥール・ジロー 白
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ワイン ブルゴーニュ ボーヌ プルミエ・クリュ グレーヴ 2017 ジャック・プリウール 赤
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ワイン ブルゴーニュ シャブリ グラン・クリュ ブランショ 2018 ドメーヌ・ロン・デパキ 白
¥ 8393
ワイン ブルゴーニュ シャブリ グラン・クリュ レ・クロ 2017 ラロッシュ 白
¥ 8393
ワイン ブルゴーニュ シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ モルジョ 2019 トマ・モレ 白
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ワイン ボルドー シャトー・ラ・クロワ・サン・ジョルジュ 2012 赤
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ワイン ボルドー シャトー・ブラーヌ・カントナック 2015 赤
¥ 8393
NV ブラン ド ブラン グラン クリュ アンボネイ シャンパーニュ エリック ロデズ シャンパン 辛口 白 750ml Champagne Eric Rodez Blanc de Blancs Grand Cru Am
¥ 8393
2006 グラン セリエ ルビー ブリュット プルミエ クリュ ロゼ 750ml ヴィルマール ロゼ泡シャンパン コク辛口 ^VAVM76A6^
¥ 8393
落札価格8393円
982 入札履歴
終了
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