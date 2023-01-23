『2005 シャトー フェリエール 赤ワイン 辛口 フルボディ 750mlChateau Ferriere【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 33分に出品され03月24日 17時 33分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】Chateau Ferriere 2005

【生産地】フランス/France＞ ボルドー地方/Bordeaux＞オー・メドック地区/Haut Medoc＞マルゴー村/Margaux

【蔵元】シャトー・フェリエール / Chateau Ferriere

【格付】A.O.C マルゴー / Margaux メドック格付け 3級

【ヴィンテージ】2005年

【種類 / 味わい】赤red / 辛口dry

【品種】カベルネ・ソーヴィニヨン80％ ， メルロー15％ ， プティ・ヴェルド5％

【容量】750ml

【輸入元】正規輸入代理店 モトックス