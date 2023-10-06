『Gibson 500T Super Ceramic Humbucker (Double Black) 【IM00T-DB】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 08時 58分に出品され04月28日 08時 58分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
500T Super Ceramic HumbuckerはHR/HM(ハードロック/ヘヴィメタル)のニーズに応えたパワフルなセラミック・マグネット仕様により、圧倒的なハイパワーを誇ります。
強力なローエンドとクリアなトレブルを組み合わせた500Tは4芯配線で、直列、並列、スプリット・コイルに対応可能です。
フィードバックを軽減するワックス・ポッティングが施されています。
イケベカテゴリ_弦・アクセサリー・パーツ類_PICK UP_Gibson
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登録日:2023/10/06
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落札価格8393円
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