『大容量 本革 ブリーフケース ビジネスバッグ カジュアル ヴィンテージ 高級 鞄 ショルダー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 54分に出品され03月29日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：大容量 本革 ブリーフケース ビジネスバッグ カジュアル ヴィンテージ 高級 鞄 ショルダー
※入金確認後、30日以内に到着
本牛革
ショルダーバッグにもハンドバッグにも
収納に便利なポケットがたくさん
素材：牛革
重さ：１００３g
サイズ：３７cm×８cm×２８cm
カラー：
ブラウン
ブラック
商品カテゴリ
商品コード
1030162921
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落札価格8393円
714 入札履歴
終了
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