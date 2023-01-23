『大容量 本革 ブリーフケース ビジネスバッグ カジュアル ヴィンテージ 高級 鞄 ショルダー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 54分に出品され03月29日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名：大容量 本革 ブリーフケース ビジネスバッグ カジュアル ヴィンテージ 高級 鞄 ショルダー



※入金確認後、30日以内に到着



本牛革









ショルダーバッグにもハンドバッグにも











収納に便利なポケットがたくさん











素材：牛革

重さ：１００３g

サイズ：３７cm×８cm×２８cm









カラー：



ブラウン

ブラック 商品カテゴリ イーテックコマース ファッション ファッション メンズファッション トップス その他トップス

商品コード 1030162921

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ 大容量

本革

ブリーフケース

ビジネスバッグ

カジュアル

ヴィンテージ

高級

鞄

ショルダー