『最大42%★10/29限定 公認販売店 コールマン リュック Coleman SHIELD 25 バックパック 通学 シールド 25 防水 通学リュック 部活 B4 A4 25L メンズ レディース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 34分に出品され04月05日 02時 34分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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スクールライフやアクティブライフをサポートするシリーズ『SHIELD/シールド』のバックパック。



素材

＜表地＞

ポリエステル



サイズ

＜本体＞

幅 上部 約 270×高さ 約 440×マチ 約 150(mm)



＜リュックストラップ＞

長さ 約 450〜900×幅 約 20〜70(mm)



※サイズは当店計測サイズとなります。

商品により、若干の個体差が生じます。



重さ

約 880g



容量

約 25L



カラー

HEATHER BLACK(2000032945)、GRAY/BLACK(2000036292)、MARBLE(2000037787)、INDIGO NAVY(2000032946)、DARK BROWN(2000039021)



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カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 最大42%★10/29限定

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