『最大42%★10/29限定 公認販売店 コールマン リュック Coleman SHIELD 25 バックパック 通学 シールド 25 防水 通学リュック 部活 B4 A4 25L メンズ レディース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 34分に出品され04月05日 02時 34分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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スクールライフやアクティブライフをサポートするシリーズ『SHIELD/シールド』のバックパック。
素材
＜表地＞
ポリエステル
サイズ
＜本体＞
幅 上部 約 270×高さ 約 440×マチ 約 150(mm)
＜リュックストラップ＞
長さ 約 450〜900×幅 約 20〜70(mm)
※サイズは当店計測サイズとなります。
商品により、若干の個体差が生じます。
重さ
約 880g
容量
約 25L
カラー
HEATHER BLACK(2000032945)、GRAY/BLACK(2000036292)、MARBLE(2000037787)、INDIGO NAVY(2000032946)、DARK BROWN(2000039021)
Coleman/コールマン/SHIELD/SHIELD 25/シールド/シールド25/リュックサック/リュック/バッグ/パックパック/デイパック/スクエアリュック/ボックスリュック/スクエア/ボックス/スクエア型/ボックス型/B4/A4/防水/大きめ/大きい/大容量/25L/25リットル/PC収納/PC/ノートPC/通学/通学バッグ/通勤/通勤バッグ/カジュアル/スポーツ/アウトドア/ジム/旅行/部活/部活動/ブランド/メンズ/レディース
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落札価格8393円
63 入札履歴
終了
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