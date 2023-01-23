『アウター 《PUMA》CORE HERITAGE トラックジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 17時 18分に出品され04月03日 17時 18分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:77393070
ショップ:TSURUYA，ツルヤ
ブランド:PUMA，プーマ，TSURUYA，ツルヤ
商品名:《PUMA》CORE HERITAGE トラックジャケット
カテゴリ:ジャケット/アウター>その他アウター
ブランド品番:677677
素材:コットン100%
カラー:ネイビー，レッド系その他
サイズ:S，M，L，XL
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落札価格8393円
470 入札履歴
終了
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