『I-O DATA HDD 外付ポータブルハードディスク「カクうす7」 500GB USB 3.0接続 薄さ7mm プルシアンブルー HDPU【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 02時 09分に出品され04月26日 02時 09分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
I-O DATA HDD 外付ポータブルハードディスク「カクうす7」 500GB USB 3.0接続 薄さ7mm プルシアンブルー HDPU
【商品説明】
・[サイズ/重量] 約75(W)×124(D)×7(H)mm / 約130g / 横置き
・[付属品] USB 3.0/2.0ケーブルA-MicroB(30cm)
・[容量/対応OS] 500GB / Windows(10/8.1/8/7/Vista/XP) / macOS 10.12 / Mac OS X(10.6~10.1
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 13.90 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格8393円
335 入札履歴
終了
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