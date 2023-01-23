『I-O DATA HDD 外付ポータブルハードディスク「カクうす7」 500GB USB 3.0接続 薄さ7mm プルシアンブルー HDPU【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 02時 09分に出品され04月26日 02時 09分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

I-O DATA HDD 外付ポータブルハードディスク「カクうす7」 500GB USB 3.0接続 薄さ7mm プルシアンブルー HDPU



【商品説明】

・[サイズ/重量] 約75(W)×124(D)×7(H)mm / 約130g / 横置き

・[付属品] USB 3.0/2.0ケーブルA-MicroB(30cm)

・[容量/対応OS] 500GB / Windows(10/8.1/8/7/Vista/XP) / macOS 10.12 / Mac OS X(10.6~10.1



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。