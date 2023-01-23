『エフケイシステム バーコードリーダー CCD-700 USB接続・カラーホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 08時 42分に出品され04月20日 08時 42分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「エフケイシステム(FK System)」より引用"
【商品名】
エフケイシステム バーコードリーダー CCD-700 USB接続・カラーホワイト
【商品説明】
・仕様 : タッチ式CCD
・色 : ホワイト
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8393円
870 入札履歴
終了
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