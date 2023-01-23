『キャットタワー 頑丈 突っ張り 多頭 おしゃれ 麻紐 爪とぎボール 猫ベッド 安全安心 ペット用品 猫用品 猫タワー キャットハウス キャット 猫 爪とぎ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 06時 10分に出品され03月28日 06時 10分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【丈夫なハンモック】丈夫なハンモックでまったりお昼寝できるキャットタワーです。

【隠れ家】猫の隠れ家にピッタリ。ポールで爪とぎができるのでストレス解消にオススメ。

【おもちゃ付き】ねずみのおもちゃとボールが付き。猫ちゃんと一緒に遊びましょう。

【ストレス解消】全麻紐支柱 こだわりの爪とぎ支柱、猫ちゃんにより楽しく遊べるように、麻紐ついてる 今日はここでバリバリしよう ニャー?

【据え置き自由】 ご都合がいい方向を自由に設置可能?