『ベーリンガーインゲルハイム 犬用デンタルガム オーラベット XS 1.5?5kg未満 14個入り×6箱【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 18時 22分に出品され05月08日 18時 22分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベーリンガーインゲルハイム 犬用デンタルガム オーラベット XS 1.5?5kg未満 14個入り×6箱
【商品説明】
・1日1本で、口臭スッキリ、お口健康に。 噛むことによって歯垢や歯石の沈着をしっかりと抑え、口臭をブロック！
・[原材料] ゼラチン（豚由来）、精製水、小麦グルテン、グリセリン、大豆粉、米粉、コーンオイル、天然肝臓フレーバー、大豆レシチン、セルロース粉末、酸化チタン、スプレンダスクラロース、炭酸カルシウム、アルファルファ、パセリフレーク、ソルビン酸カリウム、バニリン、硫酸水素ナトリウム、ポビドン、デルモピノール、銅クロロフィリンナトリウム、消ほう剤（シリコーン樹脂）
・[原産国] 米国
・バニラ風味の犬用デンタルガムです。2017年12月1日付でメリアル・ジャパン(株)は、ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン(株)に社名が変
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 1.47 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8393円
226 入札履歴
終了
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