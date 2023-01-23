『ベーリンガーインゲルハイム 犬用デンタルガム オーラベット XS 1.5?5kg未満 14個入り×6箱【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 18時 22分に出品され05月08日 18時 22分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベーリンガーインゲルハイム 犬用デンタルガム オーラベット XS 1.5?5kg未満 14個入り×6箱

【商品説明】

・1日1本で、口臭スッキリ、お口健康に。 噛むことによって歯垢や歯石の沈着をしっかりと抑え、口臭をブロック！

・[原材料] ゼラチン（豚由来）、精製水、小麦グルテン、グリセリン、大豆粉、米粉、コーンオイル、天然肝臓フレーバー、大豆レシチン、セルロース粉末、酸化チタン、スプレンダスクラロース、炭酸カルシウム、アルファルファ、パセリフレーク、ソルビン酸カリウム、バニリン、硫酸水素ナトリウム、ポビドン、デルモピノール、銅クロロフィリンナトリウム、消ほう剤（シリコーン樹脂）

・[原産国] 米国

・バニラ風味の犬用デンタルガムです。2017年12月1日付でメリアル・ジャパン(株)は、ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン(株)に社名が変



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 1.47 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。