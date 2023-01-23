『Marshall MODE EQ ブラック f(フリー)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 44分に出品され03月21日 23時 44分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Marshall MODE EQ ブラック f(フリー)



【商品説明】

・ワイヤレス規格:Bluetooth

・接続方式:有線



【サイズ】

高さ : 5.21 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 18.11 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。