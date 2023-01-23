『【ガット張り＆マーク加工無料】ヨネックス YONEX バドミントンラケット ナノフレア300 NANOFLARE 300 エントリーモデル 中学 高校 部活動 NF300 NF-300【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 17時 43分に出品され03月03日 17時 43分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ナノフレア300

ヘッドライトを追求したフレーム設計による抜群の操作性。

柔らかい打感で楽に飛ばせるエントリーモデルラケット。



【メーカー】

ヨネックス/YONEX



【カラー】

308：アイスブルー

675：ネイビー/ピンク

682：ホワイト/ターコイズ



【素材】

フレーム：高強度カーボン+M40X+高弾性カーボン

シャフト：カーボン

ジョイント：内蔵T型ジョイント



【サイズ】

4U（平均83g）5・6



【推奨張力】

18〜23（lbs）



【推奨ストリング】

[ハードヒッター]強チタン（BG65TI）、[コントロールプレーヤー]SKYARC（BGSKY）