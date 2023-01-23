『SY32 by SWEET YEARS グラフィカル ストレッチ ジャケット SYG-22A42 メンズ ゴルフウェア 長袖 ブルゾン アウター【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 11時 43分に出品され03月09日 11時 43分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
裏地に静電防止、太陽熱保温素材ソーラーセンサーを
使用したライトストレッチジャケット。
【機能】
ストレッチ、吸水速乾、防風、保温発熱機能、起毛
【素材】
表地／裏地：ポリエステル100％
【サイズ】
M：着丈66、身幅56、肩幅46、袖丈62cm
L:着丈68、身幅58、肩幅48、袖丈64cm
XL:着丈70、身幅60、肩幅50、袖丈66cm
※実測の為、誤差のある場合がございます。予めご了承下さい。
[エスワイサーティトゥ バイ スウィートイヤーズ]
SY32 by SWEET YEARS グラフィカル ストレッチ ジャケット SYG-22A42 メンズ ゴルフウェア 長袖 ブルゾン アウター
¥ 8393
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落札価格8393円
788 入札履歴
終了
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