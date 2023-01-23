SY32 by SWEET YEARS グラフィカル ストレッチ ジャケット SYG-22A42 メンズ ゴルフウェア 長袖 ブルゾン アウター【新年の贈り物】

商品情報

裏地に静電防止、太陽熱保温素材ソーラーセンサーを

使用したライトストレッチジャケット。



【機能】

ストレッチ、吸水速乾、防風、保温発熱機能、起毛

【素材】

表地／裏地：ポリエステル100％

【サイズ】

M：着丈66、身幅56、肩幅46、袖丈62cm

L:着丈68、身幅58、肩幅48、袖丈64cm

XL:着丈70、身幅60、肩幅50、袖丈66cm

※実測の為、誤差のある場合がございます。予めご了承下さい。



[エスワイサーティトゥ バイ スウィートイヤーズ]