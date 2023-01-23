クーポン有 ガッチャゴルフ 2023 メンズ 撥水加工 ストレッチ ロングパンツ 231GG1821 GOTCHA GOLF 23SS 春夏秋 ゴルフウェア MAR1【2024年最新】

商品情報

軽量で伸縮性抜群のロゴ総柄ロングパンツ。

フロント右側のポケット内部に小物ポケットが設置され、ティーやマーカーを分けて収納できます。



素材

表地：ポリエステル92%、ポリウレタン8%

メッシュ部分：ポリエステル100%



機能

・ストレッチ

・撥水



スタッフコメント

・身長175cm/体重70kg(一般的なブランド：Lサイズを着用)

⇒普段通りLサイズを着用しましたが、ちょうどよいサイズ感です。



特記事項

※当店は[GOTCHA GOLF]正規販売店です。

※お使いのコンピュータ環境によっては実際の商品とカラーが異なって見える場合があります。





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