『クーポン有 ガッチャゴルフ 2023 メンズ 撥水加工 ストレッチ ロングパンツ 231GG1821 GOTCHA GOLF 23SS 春夏秋 ゴルフウェア MAR1【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 13時 48分に出品され03月30日 13時 48分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
軽量で伸縮性抜群のロゴ総柄ロングパンツ。
フロント右側のポケット内部に小物ポケットが設置され、ティーやマーカーを分けて収納できます。
素材
表地：ポリエステル92%、ポリウレタン8%
メッシュ部分：ポリエステル100%
機能
・ストレッチ
・撥水
スタッフコメント
・身長175cm/体重70kg(一般的なブランド：Lサイズを着用)
⇒普段通りLサイズを着用しましたが、ちょうどよいサイズ感です。
特記事項
※当店は[GOTCHA GOLF]正規販売店です。
※お使いのコンピュータ環境によっては実際の商品とカラーが異なって見える場合があります。
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落札価格8393円
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終了
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