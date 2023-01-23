『特価【adidas アディダス】21/22 バイエルン・ミュンヘン ＃9. レバンドフスキー HOME レプリカ シャツ パッチ付 22056 GM5313 サッカー クラブ レアルスポーツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 08時 36分に出品され04月13日 08時 36分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドイツ ブンデスリーガ FCバイエルン ミュンヘン

2021-22シーズン HOME レプリカユニフォーム



ロベルト・レバンドフスキ選手のオフィシャルマーキング

「＃9 LEWANDOWSKI」入りのフルマーキングモデル



シャツ本体メーカー希望小売価格 ￥10，989-税込

オフィシャルネームマーキング価格 ￥5，060-税込

チャンピオンパッチ価格 ￥1，320-税込



素材:リサイクルポリエステル100%（ダブルニット）

レギュラーフィット（日本参考サイズ）