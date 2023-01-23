『KATO Nゲージ 特別車両 4935-1 鉄道模型 電車【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 01時 35分に出品され04月19日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ 特別車両 4935-1 鉄道模型 電車
【商品説明】
X00IDRVT1Q
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 4.40 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8392円
461 入札履歴
終了
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