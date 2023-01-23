『Nikon 拡大鏡 ユニバーサルデザイン読書用ルーペ U1-4D 1.5倍 (日本製)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 50分に出品され03月06日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nikon 拡大鏡 ユニバーサルデザイン読書用ルーペ U1-4D 1.5倍 (日本製)
【商品説明】
・360回転グリップが支えになり、長時間使用しても手が疲れません。
・グリップを回転させるだけで、コンパクトに収納ができます。
・ノーマル、平型、支持の3通りの使用が可能で、利き手による持ち替えが不要です。
・レンズ両面に施した、ニコン独自の非球面設計。
・周辺部まで歪みやぼやけを最小限に抑え、明るくクリアな視界を実現しています。
・手持ちルーペの理想を追求した、新しいユニバーサルデザインルーペ。
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 11.50 cm
奥行 : 24.20 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8392円
394 入札履歴
終了
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