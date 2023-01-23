『フラワースタンド Sungmor 花台 植木鉢置き台 盆栽用 スタンド 園芸ラック アイアン 観葉植物 鋳鉄 組み立て 屋外 室内 1段【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 12時 17分に出品され04月26日 12時 17分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植木鉢
【商品名】
Sungmor フラワースタンド 花台 植木鉢置き台 盆栽用 スタンド 園芸ラック アイアン 観葉植物 鋳鉄 組み立て 屋外 室内 1段
【商品説明】
・サイズ：28cmD * 49cmH 重量：3.85kg。
・室内でも屋外でも適用する一品。上品感たっぷり。大切な友達や家族へのプレゼントとしても悪くはない。
・簡単に組み立てるデザイン。防錆処理された鋳鉄で作られ、耐久性がいい。
・高いスタンド、特に観葉のつる性植物に適用する。その美しさを存分に示す。
【サイズ】
高さ : 7.11 cm
横幅 : 32.59 cm
奥行 : 42.60 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
植木鉢 プランター 陶器 観葉植物ポット 底穴あり 通気性 北欧 スタイル 丸形 シンプル 小型 おしゃれ 多肉植物 小物入れ 収納 雑貨入れ プレゼント
¥ 8392
Floralies プランター 大型 おしゃれ 受け皿付き 植木鉢 大型 軽量 屋内 屋外用 プランター 深型 高さ52cm 排水穴付き 観
¥ 8392
超お得な10枚組 chamarre/シャマール アイアントレイ レクトM 63413-10
¥ 8392
タカショー(Takasho) フラワースタンド テラスラック2段 キャスター付 MSF-32 ブラック 約幅60cm×奥行30cm×高さ56
¥ 8392
ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW66H-CB (CB)カフェブラウン W66xD27xH54
¥ 8392
ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW66H-UB (UB)アンバーブラウン W66xD27xH54
¥ 8392
タカショー ハンギングスタンドアンティークリーフ(中)
¥ 8392
COVENT GARDEN クラシカル・ロースタンド2点セット GZ-37
¥ 8392
グリーンポット プランター カイト バルーン EB-KB3035DBK 30cm ダークブラック
¥ 8392
ガーデンガーデン ゴージャスアイアン ウォールハンギング プランター ブロンズブラウン 2個セット GAW-600-2P-BRZ
¥ 8392
タカショー(Takasho) ハンギングツリー ブラック 3.98kg TDM-HS6
¥ 8392
Sungmor フラワースタンド 花台 植木鉢置き台 盆栽用 スタンド 園芸ラック アイアン 観葉植物 鋳鉄 組み立て 屋外 室内 大きなサ
¥ 8391
(送料別途)(直送品)安全興業 AZライトプランター ホワイト 655×240×180mm 13L (40入)
¥ 8390
リッチェル バラ鉢 ダークグリーン １２号 φ３６×３６ｃｍ ３個 お一人様１点限り
¥ 8390
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-GG GGガーデングリーン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 8390
タカショー 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S
¥ 8390
Sungmor 2PC 壁掛け植木鉢バスケット、ファブリック裏地付き、アンティークビクトリア風鋳鉄植木鉢屋内壁掛けスタンド、屋外手すりフェンスバルコニ
¥ 8390
HRS 突っ張り式 プランターラック フラワースタンド 室内プランター棚 室内花台 吊り下げ植物 観葉植物置き台 鉢スタンド 鉢置台 伸縮可
¥ 8390
落札価格8392円
937 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！