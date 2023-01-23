『フラワースタンド Sungmor 花台 植木鉢置き台 盆栽用 スタンド 園芸ラック アイアン 観葉植物 鋳鉄 組み立て 屋外 室内 1段【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 12時 17分に出品され04月26日 12時 17分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 植木鉢

【商品名】

Sungmor フラワースタンド 花台 植木鉢置き台 盆栽用 スタンド 園芸ラック アイアン 観葉植物 鋳鉄 組み立て 屋外 室内 1段



【商品説明】

・サイズ：28cmD * 49cmH 重量：3.85kg。

・室内でも屋外でも適用する一品。上品感たっぷり。大切な友達や家族へのプレゼントとしても悪くはない。

・簡単に組み立てるデザイン。防錆処理された鋳鉄で作られ、耐久性がいい。

・高いスタンド、特に観葉のつる性植物に適用する。その美しさを存分に示す。



【サイズ】

高さ : 7.11 cm

横幅 : 32.59 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。