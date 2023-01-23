『BriSunshine キャットタワー 木製 ドア掛け 省スペース 吊り下げ キャットウォーク 麻紐爪とぎ付 W55xH27xD148cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 48分に出品され03月08日 07時 48分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BriSunshine キャットタワー 木製 ドア掛け 省スペース 吊り下げ キャットウォーク 麻紐爪とぎ付 W55xH27xD148cm



【商品説明】

・?【天然素材】天然バーチ材とポリエステルを採用し、無垢材のように熱で変形しにくく、自然で安定した素材です。天然木は丈夫で硬いだけでなく、表面に独特の模様があるし、ナチュラルカラーで、おしゃれで可愛くて、ドアに掛けても見た目は気持ちよいです。さまざまな部屋に似合います。そして、本体もステップもバリがなく滑らかに作られるので、猫を傷つけることはありません。また、新しい技術により、木材の利用率が向上し、環境にやさしいです。

・?【安定感抜群】本体からブラケットまで木製で、壊れにくいです。強力な両面テープが付属しているので、組み立てた後キャットステップをドアに固定することができで、 安定感が抜群です



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 78.00 cm

重量 : 8.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。