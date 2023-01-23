『PetSafe おるすばんフィーダー デジタル2食分 バージョン2 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり器 タイマー式 定時定量 1日2食【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 14時 53分に出品され04月21日 14時 53分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PetSafe おるすばんフィーダー デジタル2食分 バージョン2 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり器 タイマー式 定時定量 1日2食
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 22.70 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 790.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8392円
243 入札履歴
終了
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