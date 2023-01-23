『国産 100% びわ茶 びわの葉茶 100g×6袋 無農薬 ノンカフェイン 巣鴨のお茶屋さん 山年園【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 07時 15分に出品され03月18日 07時 15分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【山年園限定】びわ茶 びわの葉茶 国産100% 無農薬 宮崎県と鹿児島県で採集したビワの葉です。 ビワ茶 枇杷茶 ビワの葉茶