『キャプテンスタッグ 杢調ボストンキャリー 61L 30 cm 1253 GY【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 14時 34分に出品され04月11日 14時 34分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ 杢調ボストンキャリー 61L 30 cm 1253 GY
【商品説明】
・ストラップの種類: 脱着可能
・容量: 61L
・本体サイズ:H:30cm/W:64cm/D:32cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 22.80 cm
横幅 : 35.40 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 3.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8392円
46 入札履歴
終了
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