oka-d-art 黒皮鉄板 ミドルサイズ A4 220mm×305mm用 コットン袋+本革ハンドルカバー付き 穴有り 6点セット (黄茶，【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

oka-d-art 黒皮鉄板 ミドルサイズ A4 220mm×305mm用 コットン袋+本革ハンドルカバー付き 穴有り 6点セット (黄茶，



【商品説明】

・【黒皮鉄板の厚さと大きさ】t3.2mm×約220mm×約305mmです。材料切断時の寸法なので曲げるとマイナス気味になります。また鉄板の表面には製作時の小傷・打痕、鉄板の淵にはレーザー痕があります。

・【黒皮鉄板の重量】黒皮鉄板単品：約1680g・6点セット重量：約2330g。

・ミドルサイズのA4 220×305用 黒皮鉄板（穴有り）とコットン袋＋本革ハンドルカバー付き6点セットです。

・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/本革製ハンドルカバー（オレンジ）/コットン袋（大）/鉄板専用ヘラ（大）/まな板兼鉄板敷き の合計6点セットです。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。