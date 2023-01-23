『oka-d-art 黒皮鉄板 ミドルサイズ A4 220mm×305mm用 コットン袋+本革ハンドルカバー付き 穴有り 6点セット (黄茶，【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 53分に出品され03月15日 08時 53分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
oka-d-art 黒皮鉄板 ミドルサイズ A4 220mm×305mm用 コットン袋+本革ハンドルカバー付き 穴有り 6点セット (黄茶，
【商品説明】
・【黒皮鉄板の厚さと大きさ】t3.2mm×約220mm×約305mmです。材料切断時の寸法なので曲げるとマイナス気味になります。また鉄板の表面には製作時の小傷・打痕、鉄板の淵にはレーザー痕があります。
・【黒皮鉄板の重量】黒皮鉄板単品：約1680g・6点セット重量：約2330g。
・ミドルサイズのA4 220×305用 黒皮鉄板（穴有り）とコットン袋＋本革ハンドルカバー付き6点セットです。
・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/本革製ハンドルカバー（オレンジ）/コットン袋（大）/鉄板専用ヘラ（大）/まな板兼鉄板敷き の合計6点セットです。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8392円
697 入札履歴
終了
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