『シリコンパワー ポータブルHDD 1TB 2.5インチ USB3.0/2.0対応 メタリックデザイン Diamond D05 SP010TB【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 49分に出品され03月30日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シリコンパワー ポータブルHDD 1TB 2.5インチ USB3.0/2.0対応 メタリックデザイン Diamond D05 SP010TB



【商品説明】

・SuperSpeed USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) インターフェース

・パワーセビングモード搭載

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 15.80 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。