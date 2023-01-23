『【キャンプレンタル】ソロキャンプセット〔冬〕テント・テーブル・チェア・寝袋マット・シュラフ・ランタン・グランドシート 冬におすすめWS1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 16時 05分に出品され03月06日 16時 05分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ソロキャンプセット〔冬〕





必要最小限の冬用ソロキャンプセット

設営簡単な定番テントで、風通しも良く、耐久性も十分です。

ソロキャンプの基本アイテムがセットになっています。



セット内容

１テント：ツーリングドームST（コールマン）：1張

２チェア：チェアワン（ヘリノックス：1脚

３テーブル：フィールドホッパー：1台

４シュラフ：アルファライト700X（イスカ）：1枚

５シュラフインナー：1枚キャンプマット（寝袋下に敷く用）：フォームパッド180（モンベル）：1枚

６ランタン：ExplorerExplorerEX-V777D（ジェントス）：1個

７グランドシート：ぴったりグランドシート（ロゴス）：１個

８ハンマー：アイアンハンマー（オガワ）/（キャプテンスタッグ）：1個

確認事項

※ランタンの電池は付属なし。【 単一アルカリ電池 ３本 】のご用意お願いします。

※ペグ付き

※マット（おひとり様分の寝袋サイズ）は、セット内容に含まれています。

※テント以外のアイテムは、予告なく代替アイテムのお届けとなる場合がございます。