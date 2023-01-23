『【キャンプレンタル】ソロキャンプセット〔冬〕テント・テーブル・チェア・寝袋マット・シュラフ・ランタン・グランドシート 冬におすすめWS1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 16時 05分に出品され03月06日 16時 05分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ソロキャンプセット〔冬〕
必要最小限の冬用ソロキャンプセット
設営簡単な定番テントで、風通しも良く、耐久性も十分です。
ソロキャンプの基本アイテムがセットになっています。
セット内容
１テント：ツーリングドームST（コールマン）：1張
２チェア：チェアワン（ヘリノックス：1脚
３テーブル：フィールドホッパー：1台
４シュラフ：アルファライト700X（イスカ）：1枚
５シュラフインナー：1枚キャンプマット（寝袋下に敷く用）：フォームパッド180（モンベル）：1枚
６ランタン：ExplorerExplorerEX-V777D（ジェントス）：1個
７グランドシート：ぴったりグランドシート（ロゴス）：１個
８ハンマー：アイアンハンマー（オガワ）/（キャプテンスタッグ）：1個
確認事項
※ランタンの電池は付属なし。【 単一アルカリ電池 ３本 】のご用意お願いします。
※ペグ付き
※マット（おひとり様分の寝袋サイズ）は、セット内容に含まれています。
※テント以外のアイテムは、予告なく代替アイテムのお届けとなる場合がございます。
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落札価格8392円
292 入札履歴
終了
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