初回盤A+初回盤B+通常盤セット(取） Kis-My-Ft2　CD+DVD/FREE HUGS ! 　19/4/24発売　オリコン加盟店【お歳暮】

商品情報

初回盤A

・DVD付

・スリーブケース仕様

・28Pブックレット



初回盤B

・DVD付

・ジャケットカード8枚入りブックケース仕様

・20Pブックレット



通常盤

・CDのみ

・36Pブックレット

Kis-My-Ft2 通算8枚目のオリジナルアルバムとなる「FREE HUGS ! 」(読み:フリーハグズ)今作でキスマイが掲げた「FREE HUGS ! 」のテーマは、SHARING LOVE, BEYOND THE BORDER LINE, WITH OUR MUSIC !



