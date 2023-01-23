『CCP ウルトラセブン エメリウム光線 1/6 特撮シリーズ Vol.04 1/6スケール 塗装済み完成品フィギュア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 55分に出品され03月06日 13時 55分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CCP ウルトラセブン エメリウム光線 1/6 特撮シリーズ Vol.04 1/6スケール 塗装済み完成品フィギュア



【商品説明】

・(C)円谷プロ

・サイズ：全高約30cm

・素材：ソフビ製(PVC)



【サイズ】

高さ : 12.60 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 36.20 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。