『CCP ウルトラセブン エメリウム光線 1/6 特撮シリーズ Vol.04 1/6スケール 塗装済み完成品フィギュア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 55分に出品され03月06日 13時 55分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CCP ウルトラセブン エメリウム光線 1/6 特撮シリーズ Vol.04 1/6スケール 塗装済み完成品フィギュア
【商品説明】
・(C)円谷プロ
・サイズ：全高約30cm
・素材：ソフビ製(PVC)
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 36.20 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8392円
737 入札履歴
終了
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