『NEWドキドキドミノ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 02時 38分に出品され04月13日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,391円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「エド・インター」より引用"



【商品名】

NEWドキドキドミノ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 1.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ NEWドキドキドミノ