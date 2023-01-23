『ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E5B(A) : リスニングケア/ゲーミングモード/アンビエントサウンド/最長30時間再生 /生活防水【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 18時 46分に出品され03月16日 18時 46分に終了予定です。即決価格は8,391円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E5B(A) : リスニングケア/ゲーミングモード/アンビエントサウンド/最長30時間再生 /生活防水



【商品説明】

・Qualcomm TrueWireless Mirroring対応による安定した接続性能

・アーティストの想いを余すことなく表現する「TRUE SOUND」

・音の遅延を抑えて、快適にゲームや動画が楽しめる「ゲーミングモード」

・音楽と一緒に外音も聴くことができる「



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。