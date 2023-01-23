『ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E5B(T) : リスニングケア/ゲーミングモード/アンビエントサウンド/最長30時間再生 /生活防水【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 40分に出品され03月24日 00時 40分に終了予定です。即決価格は8,391円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E5B(T) : リスニングケア/ゲーミングモード/アンビエントサウンド/最長30時間再生 /生活防水



【商品説明】

・Qualcomm TrueWireless Mirroring対応による安定した接続性能

・アーティストの想いを余すことなく表現する「TRUE SOUND」

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・音の遅延を抑えて、快適にゲームや動画が楽しめる「ゲーミングモード」

・音楽と一緒に外音も聴くことができる「アンビエントサウンド」機能

・音量に応じて音のバランスを最適化、小さな音量でも良い音を楽しめるヤマハの独自技術「リスニングケア」



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 18.90 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。