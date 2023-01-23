『スポーツ用具 ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 2 ツ穴プロテクター JMサイズ PJ-27【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 35分に出品され03月25日 06時 35分に終了予定です。即決価格は8,391円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新体操用品その他
【商品名】
ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 2 ツ穴プロテクター JMサイズ PJ-27
SASAKI(ササキ)
【商品説明】
・JLサイズ:A-13.5cm、B-18.5cm
・JMサイズ:A-12.8cm、B-17.0cm
・サイズ:JM、JL
・素材:牛皮革
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8391円
289 入札履歴
終了
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