『NAGAOKA 超音波式ウォーターピーリング プロ ホワイト L202WPPROWH【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 16時 57分に出品され03月26日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,391円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 4種類のお肌ケアモードが選べます。

NAGAOKA 超音波式ウォーターピーリング プロ ホワイト L202WPPRO

NAGAOKA 超音波式ウォーターピーリング プロ ホワイト L202WPPROWH



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【商品名】 NAGAOKA 超音波式ウォーターピーリング プロ ホワイト L202WPPROWH 【ジャンル・特徴】 4種類のお肌ケアモードが選べます。 [ L202WPPROWH ] 【メーカー名】NAGAOKA 【型番】L202WPPROWH コードレスの充電式なので旅行や外出中にも便利です。 女性が握りやすいスリム設計も特徴です。 Peelingモード(洗浄):水と超音波の力で1秒間に最大25000回の細やかな超音波式振動により古い角質や毛穴に詰まった汚れを除去します。 Moistモード(浸透):超音波振動と組み合わせることによりマイナスイオン同士を反発させ、美容成分をより深部(角質層)まで導入できる機能です。 Cleanモード(ディープ洗浄):プラスイオンにより肌や毛穴の奥に溜まった汚れを吸着し、導出するディープクレンジング機能です。 Liftモード(引き締め):特殊パルス波により筋肉に多動運動をさせ、血液循環の促進やリフトアップや引き締めの効果・・・続きは下へ