『コールマン(Coleman) アルミポールセット/ST シルバー ワンサイズ 2000039248【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 01時 35分に出品され03月11日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,391円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) アルミポールセット/ST シルバー ワンサイズ 2000039248
【商品説明】
・ツーリングドーム/ST専用アルミポールセット
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8391円
890 入札履歴
終了
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