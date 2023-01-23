『バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 大 赤 66204100 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9901【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 23時 51分に出品され03月11日 23時 51分に終了予定です。即決価格は8,391円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 大 赤 66204100 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9901
【商品説明】
・幅×奥行×全長(mm):167×230×355
・本体重量(g):350
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 19.20 cm
奥行 : 40.50 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8391円
511 入札履歴
終了
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