『バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 大 赤 66204100 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9901【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 23時 51分に出品され03月11日 23時 51分に終了予定です。即決価格は8,391円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 大 赤 66204100 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9901



【商品説明】

・幅×奥行×全長(mm):167×230×355

・本体重量(g):350



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 19.20 cm

奥行 : 40.50 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。