『N-760-1 枝打ち一発用替鋸 (1枚入)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 11時 51分に出品され03月11日 11時 51分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
N-760-1 枝打ち一発用替鋸 (1枚入)
【商品説明】
・枝打ち一発用(全サイズ共通)
・製造国：日本
・重量：320g
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 53.80 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格8390円
823 入札履歴
終了
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