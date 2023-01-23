N-760-1 枝打ち一発用替鋸 (1枚入)【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

N-760-1 枝打ち一発用替鋸 (1枚入)



【商品説明】

・枝打ち一発用(全サイズ共通)

・製造国：日本

・重量：320g



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 53.80 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。