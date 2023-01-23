『Dominant ドミナントビオラ弦セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 05分に出品され03月04日 11時 05分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スタイル：弦のみ

A弦:136 シンセティックコア/アルミ巻

D弦:137 シンセティックコア/アルミ巻

G弦:138 シンセティックコア/シルバー巻

C弦:139 シンセティックコア/シルバー巻

ドミナントは順応性が高く温かみのある音色でジャンルを問わず多くのプレイヤーに支持されています。