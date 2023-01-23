『Dominant ドミナントビオラ弦セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 05分に出品され03月04日 11時 05分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スタイル：弦のみ
A弦:136 シンセティックコア/アルミ巻
D弦:137 シンセティックコア/アルミ巻
G弦:138 シンセティックコア/シルバー巻
C弦:139 シンセティックコア/シルバー巻
ドミナントは順応性が高く温かみのある音色でジャンルを問わず多くのプレイヤーに支持されています。
Cuifati 音叉、振動音叉174/285/396/417/528/639/741/852 / 963HZ医学生および音楽学生向け看護看護用
¥ 8335
キョーリツ セミハードケース WINE RED SHE120WR
¥ 8330
楽器・演奏用品 K&M (ケーアンドエム) 4LED 12270 譜面台ライト Twin Head
¥ 8330
クリスタルチューナー 音叉セット チューナー ヒーリング 天然水晶付 木槌 天使の扉を開く ラバーマレット 9個 174/285/396/4
¥ 8329
楽器用アクセサリー tc electronic クリップチューナー クロマチックチューニング ±0.0.2セントストロボモード 自動OFF機能 自動画面反転 U
¥ 8324
KAWAI メトロノーム KM-21Cホワイト
¥ 8295
Fender フェンダー フットスイッチ 2-BUTTON FOOTSWITCH CHANNEL-CHORUS
¥ 8283
SEIKO セイコー チューナー&メトロノーム アナログメーター搭載 SMP100
¥ 8278
グランドピアノ用 防音/地震対策/耐震インシュレーター イトマサ スーパーセーフティインシュ GP用茶色
¥ 8267
MEINL マイネル Sonic Energy Collection プラネタリーチューンド 音叉 194.18 Hz / G3 Synod
¥ 8261
キクタニ 譜面台 オーケストラ用 譜面部サイズ475X335mm Wレッグ YMS-DX
¥ 8259
「天使の扉」を開く4096ヘルツの高周波・日本製クリスタルチューナー シルバー〈浄化と再生〉
¥ 8255
KC エフェクターケース EC-115D/BK ブラック (内寸 690 x 420 x 65+20mm)
¥ 8658
tc electronic メタル ディストーション EYEMASTER METAL DISTORTION国内正規品
¥ 8654
GATOR ゲーター ギグバッグ用 拡張アクセサリーバッグ Transit Accessory Bags Series GT-1407-GR
¥ 8651
electro-harmonix エレクトロハーモニクス エフェクター アナログコーラス Nano Clone 国内正規品
¥ 8647
NUX / Mighty Lite BT MKII ニューエックス 3W 小型アンプ
¥ 8645
TC 電子ギター シングル効果 000-CAW00-00010
¥ 8636
落札価格8390円
373 入札履歴
終了
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