『オウルテック Cherry社製「茶軸」メカニカルキースイッチ採用 USB/PS2両対応 Nキーロールオーバー対応 109フルキー 日本語キーボード ブ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 07時 57分に出品され03月04日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キー配列:日本語JIS

キー数:109

インターフェース: USB、PS/2

対応OS:Windows10/8.1/8/7/Vista

キーピッチ:19.2mm

キーストローク:4mm

キースイッチ:CHERRY MX Tactile メカニカルスイッチ茶軸

付属品:パームレスト×1、PS/2変換コネクタ×1、交換用キートップ×4、キー引抜工具×1、取扱説明書 兼 保証書

保証期間:1年間

有線/無線有線

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