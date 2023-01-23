『オウルテック Cherry社製「茶軸」メカニカルキースイッチ採用 USB/PS2両対応 Nキーロールオーバー対応 109フルキー 日本語キーボード ブ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 07時 57分に出品され03月04日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キー配列:日本語JIS
キー数:109
インターフェース: USB、PS/2
対応OS:Windows10/8.1/8/7/Vista
キーピッチ:19.2mm
キーストローク:4mm
キースイッチ:CHERRY MX Tactile メカニカルスイッチ茶軸
付属品:パームレスト×1、PS/2変換コネクタ×1、交換用キートップ×4、キー引抜工具×1、取扱説明書 兼 保証書
保証期間:1年間
有線/無線有線
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落札価格8390円
626 入札履歴
終了
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