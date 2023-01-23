『3Dメタルパズル 立体モデル 金属パズル 蓬莱仙島 知育玩具 古風 小屋 建物 コレクション ステンレス鋼 組み立て…【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 10時 05分に出品され04月16日 10時 05分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
3Dメタルパズル 立体モデル 金属パズル 蓬莱仙島 知育玩具 古風 小屋 建物 コレクション ステンレス鋼 組み立て…
【商品説明】
・【3D金属パズル素材】3D立体パズルモデル-蓬莱仙島は金属の組み合わせています。三次元形状で、変形しにくて、色あせしにくて、保存も簡単です。付属品として補助組立工具2点と防塵収納箱をご提供致します。
・【素晴らしい贈り物】メタリック ナノ パズルはユニークなプレゼントです。誕生日や祝日に、大好きな友達や家族にプレゼントします。単独で組み立てたり、友達と組み立てたりすることができるます。友達と一緒にこの楽しいスポーツを楽しむことができます。
・【組み立てやすい】 3d立体パズル 動く-蓬莱仙島は、シンプルな組み立てフォームを持っています。それはシームレスに挿入されて、接着剤は必要ありません、そして迅速かつ簡単に形成するた
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 26.40 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8390円
910 入札履歴
終了
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