『3Dメタルパズル 立体モデル 金属パズル 蓬莱仙島 知育玩具 古風 小屋 建物 コレクション ステンレス鋼 組み立て…【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 10時 05分に出品され04月16日 10時 05分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

3Dメタルパズル 立体モデル 金属パズル 蓬莱仙島 知育玩具 古風 小屋 建物 コレクション ステンレス鋼 組み立て…



【商品説明】

・【3D金属パズル素材】3D立体パズルモデル-蓬莱仙島は金属の組み合わせています。三次元形状で、変形しにくて、色あせしにくて、保存も簡単です。付属品として補助組立工具2点と防塵収納箱をご提供致します。

・【素晴らしい贈り物】メタリック ナノ パズルはユニークなプレゼントです。誕生日や祝日に、大好きな友達や家族にプレゼントします。単独で組み立てたり、友達と組み立てたりすることができるます。友達と一緒にこの楽しいスポーツを楽しむことができます。

・【組み立てやすい】 3d立体パズル 動く-蓬莱仙島は、シンプルな組み立てフォームを持っています。それはシームレスに挿入されて、接着剤は必要ありません、そして迅速かつ簡単に形成するた



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。