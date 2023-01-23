『ソロモン商事 BT21 ワイヤレスイヤホン (TATA) BT21-TWS-3E-TT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 11時 37分に出品され04月03日 11時 37分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イヤホン本体
【商品名】
ソロモン商事 BT21 ワイヤレスイヤホン (TATA) BT21-TWS-3E-TT
【商品説明】
・BT21 ワイヤレスイヤホン
・イヤホンサイズ ：約約25x37x16(mm)
・ケースサイズ ：約60x18x45(mm)
・素材：プラスチック
・製造国：中国
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格8390円
943 入札履歴
終了
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